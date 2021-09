FDP-Chef sagt im Abendblatt-Gespräch, ihm fehle die „Fantasie“ für eine Koalition mit der SPD und den Grünen. Kritik an Olaf Scholz.

Bei Anne Will stritten die Parteivorsitzenden von FDP, SPD und Grüne gemeinsam mit Volker Bouffier (CDU) über das Thema Klimaschutz. Christian Lindner und...

Christian Lindner und die FDP: Lieber Jamaika, notfalls Ampel? Die FDP will am liebsten mit Union und Grünen regieren – und ist äußerst skeptisch, was einen Kanzler Olaf Scholz angeht. Nur: Warum schließt Christian...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik