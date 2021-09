24.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Zwei Tage vor der Bundestagswahl will sich die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Gehör verschaffen. Auch in Nordrhein-Westfalen gehen am Freitag viele Demonstranten auf die Straße. In Köln allein sind rund 5000 Klimaaktivisten angemeldet. Zwei Tage vor der Bundestagswahl will sich die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Gehör verschaffen. Auch in Nordrhein-Westfalen gehen am Freitag viele Demonstranten auf die Straße. In Köln allein sind rund 5000 Klimaaktivisten angemeldet. 👓 Vollständige Meldung