Die Hamburger Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Freitag leicht gesunken. Die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche...

Der Abwärtstrend auf der Infektionskurve setzt sich in Deutschland fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 65 - am Vortag lag der Wert noch bei 68,5. Auch die...

Nach dem Anstieg von Montag auf Dienstag ist der Wert nun wieder gefallen. So verteilen sich die Neuinfektionen auf die Kommunen.

RKI registriert 4664 neue Fälle: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 68,5 In Deutschland zeichnet sich auf der Infektionskurve ein vorsichtiger Abwärtstrend ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz rutscht unter die 70-er Marke. Das RKI meldet...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt