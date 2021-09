Nach dem tödlichen Schuss auf einen Kassierer in Idar-Oberstein warnen nun mehrere Oberbürgermeister vor einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft....

Nach dem Attentat auf einen Kassierer einer Tankstelle stößt der Branchenverband eine Sicherheitsdebatte an: Wer schützt die Menschen, die Corona-Maßnahmen...

"Unfassbares Maß an Radikalisierung" Der Mord an einem 20-jährigen Tankstellenkassierer hat in Deutschland eine Welle der Empörung ausgelöst. Politikerinnen und Politiker fordern Aufklärung –...

