Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Schweiz stimmt über Ehe für alle ab - 20 Jahre nach JA der Niederlande 01:37 An diesem Wochenende stimmt wird in einem Referendum in der Schweiz über die Ehe für alle entschieden. Euronews hat mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen.