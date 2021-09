Nach der Bundestagswahl hat sich die FDP in Schleswig-Holstein für eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen auch auf Bundesebene ausgesprochen. "Unser Land...

Nach der Bundestagswahl hat sich die FDP in Schleswig-Holstein für eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen auch auf Bundesebene ausgesprochen. "Unser Land...

In Berlin haben die Bürger auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Ersten Prognose zufolge liegen SPD und Grüne gleichauf. Linkspartei und CDU liefern sich...

Die Spitzenkandidaten treten vor der Wahl noch ein letztes Mal öffentlich auf. SPD-Mann Scholz verkündet, am liebsten mit den Grünen zu regieren. Er könnte...

"Ist ja auch kein Gesetz": Esken pocht auf Abkehr von schwarzer Null In den kommenden zehn Jahren will die SPD Hunderte Milliarden Euro in Bereiche wie Bildung, Klimaschutz und Gesundheit investieren. Ein finanzieller Kraftakt,...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt