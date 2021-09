WEB.DE News VIDEO: Einige Politiker konnten nach der Wahl jubeln, für andere gab es wenig Grund zur Freude. So verloren zum Bei… https://t.co/a4705PvCZE vor 2 Stunden AndreasP_RV Die frohe Botschaft ist, dass mir Opernreisen nach Meiningen etc. nicht vollends verleidet wurden: https://t.co/noh7FdgbLK vor 3 Stunden 🔴Wasdnedsagsd?! - in Elternzeit 🧠🩹 🩹 @Nell781 „Auf der Landesliste der CDU Thüringen war Maaßen nicht aufgestellt, demnach hat er keine weitere Chance a… https://t.co/MkGlvkdMRt vor 3 Stunden Jörg Köpke Die beste Nachricht überhaupt 👇: #maassen https://t.co/CtxMTl3Awc vor 3 Stunden Stefan Radermacher Keine Direktmandate für: Hans-Georg Maaßen Philip Amthor Julia Klöckner Peter Altmaier Annegret Kramp-Karrenbauer Helge Braun vor 4 Stunden Hugo Stiglitz Der Rechtsextremist @HGMaassen kommt nicht in den Bundestag, was für ein schöner und guter Tag für Deutschland. https://t.co/HLQ8Ca5X6o vor 4 Stunden