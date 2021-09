Benzin-Engpässe an Tankstellen: Britische Armee in Bereitschaft, um "vorsorglich" zu helfen Die Lage an den Tankstellen in Großbritannien spitzt sich weiter zu. Viele Autofahrer sind verzweifelt, da sie keinen Treibstoff bekommen können. Die Regierung...

t-online.de vor 13 Stunden - Welt