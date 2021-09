Anja Buser RT @derspiegel: »Die Lava hat das Meer erreicht«: Nach dem Vulkanausbruch auf der Insel La Palma fließt der Lavastrom nun in den Atlantik,… vor 45 Minuten Michael Naussed RT @derspiegel: »Die Lava hat das Meer erreicht«: Nach dem Vulkanausbruch auf der Insel La Palma fließt der Lavastrom nun in den Atlantik,… vor 1 Stunde R.W. Vulkanausbruch auf La Palma: Lava ergießt sich ins Meer – Furcht vor giftigen Gasen https://t.co/FvRdDxpAsT via @derspiegel vor 2 Stunden K.-D. Lehmann privat Vulkanausbruch auf La Palma: Lava ergießt sich ins Meer – Furcht vor giftigen Gasen https://t.co/ZA0bkPMymx vor 2 Stunden Mercè Mujal 🎗 RT @derspiegel: »Die Lava hat das Meer erreicht«: Nach dem Vulkanausbruch auf der Insel La Palma fließt der Lavastrom nun in den Atlantik,… vor 3 Stunden Reygar Bernal RT @derspiegel: »Die Lava hat das Meer erreicht«: Nach dem Vulkanausbruch auf der Insel La Palma fließt der Lavastrom nun in den Atlantik,… vor 3 Stunden