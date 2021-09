30.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Verfeindete Gangs haben sich in einer Haftanstalt in Guayaquil mit Feuerwaffen und Granaten bekämpft. Mindestens 115 Menschen wurden getötet. Präsident Lasso hat einen Ausnahmezustand in den Gefängnissen ausgerufen. 👓 Vollständige Meldung