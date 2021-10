30.09.2021 ( vor 1 Tag )



Der plötzliche Schwenk des CSU-Chefs in der Koalitionsfrage zeigt, dass er von jetzt an alles dem Ziel unterordnet, in zwei Jahren die Landtagswahl in Bayern zu gewinnen. Ein Der plötzliche Schwenk des CSU-Chefs in der Koalitionsfrage zeigt, dass er von jetzt an alles dem Ziel unterordnet, in zwei Jahren die Landtagswahl in Bayern zu gewinnen. Ein Jamaika -Bündnis in Berlin wäre da nur hinderlich. 👓 Vollständige Meldung