Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Tag



Folgen Konsequenzen? Aiwanger äußert sich zu Tweet am Wahlsonntag 01:18 Hubert Aiwanger (Freie Wähler) twitterte am Sonntag die Ergebnisse einer Nachwahlbefragung. Muss er nun mit Konsequenzen rechnen?