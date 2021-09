„Die Union ist im Eimer und muss in die Opposition“ „Die Union muss in die Opposition“, sagt WELT-Chefredakteur Ulf Poschardt. Eine wichtige Rolle sieht er nun bei FDP und den Grünen. In den Programmen gebe...

Welt Online vor 4 Tagen - Top





Neue Umfragen zur Bundestagswahl 2021: Union verringert Abstand zur SPD Die Union ist der SPD weiterhin dicht auf den Fersen. In zwei aktuellen Umfragen verkleinert sie den Abstand zur Spitze auf vier Prozentpunkte. Die Grünen...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland