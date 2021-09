Erklärungen vom Tornadoexperten: Wie es zum Tornado in Kiel kam Am Mittwochabend wirbelte eine Windhose in Norddeutschland Menschen durch die Luft, es gab mehrere Verletzte. Sind solche Ereignisse in Zukunft häufiger zu...

Basler Zeitung vor 8 Stunden - Top Auch berichtet bei • sueddeutsche.de