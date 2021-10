Berlin (dpa) - Im Sommer steckte RTL eine Reihe von Star-Pärchen in ein Bauernhaus in Bocholt. Jetzt ist das Ganze im TV zu sehen, ab Dienstag (5. Oktober,...

"Lego Masters" 2021: Brickmaster René Hoffmeister im Porträt "Lego Masters" startete vor Kurzem bei RTL. Juror und Lego-Experte ist der sogenannte Brickmaster René Hoffmeister. Wir stellen ihn im Porträt vor.

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Vermischtes