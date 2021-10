Biles bedauert Start bei Olympia Turn-Superstar Simone Biles hat ihren Start bei den Olympischen Spielen in Tokio im Nachhinein als Fehler bezeichnet. „Wenn man schaut, was ich in den letzten...

ORF.at vor 1 Woche - Sport





Citigroup-Chefvolkswirt: Warum man in der City of London das schlechte Abschneiden der Linken bedauert Ausgerechnet die Linke wäre gut für den Euro gewesen, meint der Chefvolkswirt der Citigroup für Deutschland und Großbritannien. Warum und weshalb sich...

wiwo.de vor 1 Woche - Politik