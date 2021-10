Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Stunde



Abdulrazak Gurnah aus Sansibar erhält Literaturnobelpreis 2021 01:03 Alfred Nobel hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ein "in idealer Weise herausragendes Werk" gestiftet. In diesem Sinn hat sich die Schwedische Akademie in Stockholm in diesem Jahr für den Autor Abdulrazak Gurnah entschieden.