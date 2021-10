08.10.2021 ( vor 1 Woche )



Das Dschungelcamp fand bislang in Australien statt. Wegen der Das Dschungelcamp fand bislang in Australien statt. Wegen der Pandemie will RTL die Show nach Südafrika verlegen, nicht weit vom Kruger-Nationalpark. Auf die Corona-Problematik im neuen Gastland geht der Sender nicht ein. 👓 Vollständige Meldung