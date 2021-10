08.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Das DFB-Team dreht in einem sehr munteren Spiel einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gegen Das DFB-Team dreht in einem sehr munteren Spiel einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gegen Rumänien . Serge Gnabry und der eingewechselte Thomas Müller erzielen die Tore. 👓 Vollständige Meldung