12.10.2021 ( vor 6 Stunden )



Die Weltnaturkonferenz in China soll das Artensterben stoppen. Dabei geht es um die Frage: Wie viel sollen die reichen Staaten zahlen - und wie stark dürfen sie dann in Ländern wie Brasilien oder dem Kongo mitreden? Die Weltnaturkonferenz in China soll das Artensterben stoppen. Dabei geht es um die Frage: Wie viel sollen die reichen Staaten zahlen - und wie stark dürfen sie dann in Ländern wie Brasilien oder dem Kongo mitreden? 👓 Vollständige Meldung