Klaus-D. Sedlacek Timo Werner in der DFB-Elf: Die Magie der Umarmung https://t.co/6686vAWmPp vor 14 Stunden Klaus-D. Sedlacek Timo Werner in der DFB-Elf: Die Magie der Umarmung https://t.co/uHmfHVMpX3 vor 14 Stunden Gnutiez https://t.co/sguu0BuhEk SZ hat eine Headline geändert. Timo Werner in der DFB-Elf: Die Magie der Umarmung Alle… https://t.co/MEMNgsU0TS vor 14 Stunden Ueberschriften Timo Werner in der DFB-Elf: Die Magie der Umarmung https://t.co/8qCmPDd05f vor 14 Stunden