Brother Maynard's Brother RT @Reichsbanner: Großer Zapfenstreich in Berlin 🇩🇪 Wir danken allen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanist… vor 6 Minuten TheRealAmpeloprasum RT @Reichsbanner: Großer Zapfenstreich in Berlin 🇩🇪 Wir danken allen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanist… vor 17 Minuten Valerie Wilms RT @n_roettgen: Großer #Zapfenstreich vor dem Deutschen Bundestag. Als Parlamentarier danken wir den Soldatinnen & Soldaten für Ihren Diens… vor 56 Minuten Johannes A. Dallheimer RT @Reichsbanner: Großer Zapfenstreich in Berlin 🇩🇪 Wir danken allen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz in Afghanist… vor 56 Minuten Dominik Lamminger RT @n_roettgen: Großer #Zapfenstreich vor dem Deutschen Bundestag. Als Parlamentarier danken wir den Soldatinnen & Soldaten für Ihren Diens… vor 59 Minuten Dorothee Bär RT @n_roettgen: Großer #Zapfenstreich vor dem Deutschen Bundestag. Als Parlamentarier danken wir den Soldatinnen & Soldaten für Ihren Diens… vor 59 Minuten