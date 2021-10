14.10.2021 ( vor 6 Stunden )



An Bord des fiktiven Raumschiffs »Enterprise« erkundete Willam Shatner unendliche Weiten. Nun ist der 90-jährige Schauspieler tatsächlich ins All gereist – und berichtet von fast verstörenden Beobachtungen. An Bord des fiktiven Raumschiffs »Enterprise« erkundete Willam Shatner unendliche Weiten. Nun ist der 90-jährige Schauspieler tatsächlich ins All gereist – und berichtet von fast verstörenden Beobachtungen. 👓 Vollständige Meldung