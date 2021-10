Spätestens nach der Bayern-Gala in Leverkusen ist klar: Die Niederlage gegen Frankfurt war nur ein Ausrutscher. Die Brust der Bayern ist ohnehin breit. Das...

Leverkusen (dpa) - Brillant, effektiv, gnadenlos: Der FC Bayern München ist mit einer Machtdemonstration zurück an die Tabellenspitze gestürmt und hat auf dem...

Fußball-Überblick - Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag Berlin (dpa) - Erling Haaland ist zurück - und Borussia Dortmund wenigstens für eine Nacht Bundesliga-Tabellenführer. Auch dank zweier Treffer des Norwegers...

