Der FC Ingolstadt und Holstein Kiel sind im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Marcel Rapp holte am Samstag beim 1:1...

Die Scheune des Museums ist in der Nacht zum Montag völlig zerstört worden – schon zum zweiten Mal. Die Polizei sucht Zeugen.

Luftmine in Essen entschärft - 11 000 Menschen evakuiert In Essen ist am Mittwoch eine große Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das teilte die Stadt am Abend auf Twitter mit. Die außergewöhnlich...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland