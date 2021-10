IT-Unternehmer Wolfgang Haupt stirbt bei Hubschrauberabsturz Am Sonntag war der Hubschrauber in einem Waldstück nahe Buchen abgestürzt. Haupt war mit seinem Start-up in die Lobbyaffäre um Philipp Amthor verwickelt.

