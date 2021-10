20.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Fünf Männer für die fünf Spitzenämter des Staates? So sah es zunächst aus, nun will die SPD zumindest eine Frau zur Fünf Männer für die fünf Spitzenämter des Staates? So sah es zunächst aus, nun will die SPD zumindest eine Frau zur Bundestagspräsidentin machen. Was ist da bloß los in der künftigen »Fortschrittskoalition«? 👓 Vollständige Meldung