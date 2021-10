21.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Noch ist in der Noch ist in der Champions League nichts verloren, doch der VfL Wolfsburg ist nach dem 1:3 in Salzburg seit sieben Spielen sieglos. Nicht nur Trainer Mark van Bommel diagnostiziert einen Mangel an Zusammenarbeit. 👓 Vollständige Meldung