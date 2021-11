Johannes Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt Spitzenspiel beim THW Kiel https://t.co/QnaLadYssX Kiel (dpa) - Der SC Ma… https://t.co/WfmF4YdhtC vor 1 Woche schwarzwaelder Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt Spitzenspiel beim THW Kiel https://t.co/Z12ucgN84d vor 1 Woche allhandball RT @infoweltnews: Sieg beim @thw_handball in Kiel: Der @SCMagdeburg bleibt die Nummer eins in der Handball-Bundesliga ... https://t.co/YxXr… vor 1 Woche infowelt Sieg beim @thw_handball in Kiel: Der @SCMagdeburg bleibt die Nummer eins in der Handball-Bundesliga ... https://t.co/YxXr5Sydeq vor 1 Woche Westdeutsche Zeitung Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt Spitzenspiel beim THW Kiel https://t.co/R5PsdQc1eT https://t.co/0JhsfAxt1m vor 1 Woche Johannes Handball-Bundesliga: SC Magdeburg gewinnt Spitzenspiel beim THW Kiel... https://t.co/ctNXCAXdD9 vor 1 Woche