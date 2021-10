25.10.2021 ( vor 3 Stunden )



In Deutschland streiten Politiker und Mediziner über die Vorbildrolle eines impfunwilligen Fußballers. In den USA sorgt der Lieferketten-Ärger für Staus vor Kaliforniens Häfen. Und in Polen poltert der Ministerpräsident des Landes rüde gegen die EU. Das ist die Lage am Montagabend.