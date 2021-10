Steffen Bayern hat die höchste Inzidenz seit Pandemiebeginn, in der letzten Woche sind mehr Menschen gestorben als im Vorja… https://t.co/XrcaDeR3yJ vor 17 Minuten Christoph Kloeters RT @zeitonline: Das #RKI meldet 42% mehr #Neuinfektionen an einem Tag: 21.543 positive Fälle und 86 Tote im Zusammenhang mit dem #Coronavir… vor 2 Stunden Hackalife_ali RT @sascha_p: Natuerlich gibt es weniger schwere Erkrankungen.... aber mein Gott ne, es sterben jetzt schon ueber 100 Menschen tgl an Covid… vor 2 Stunden ☀️🍂☕ RT @sascha_p: Natuerlich gibt es weniger schwere Erkrankungen.... aber mein Gott ne, es sterben jetzt schon ueber 100 Menschen tgl an Covid… vor 3 Stunden Gabriele 🇮🇱 RT @emet_news_press: Bundesweite Inzidenz liegt erstmals wieder über einem Wert von 150 https://t.co/X9hbzNG2OF via @zeitonline vor 3 Stunden Birgit Lissowsky RT @BlessTheTeacher: #coronavirus: Sieben-Tage-#Inzidenz in #Bayern so hoch wie noch nie: 230,7 - Infektionszahlen steigen besonders bei Sc… vor 6 Stunden