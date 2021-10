27.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Im Streit über die umstrittene Justizreform in Polen hat der Europäische Gerichtshof ein hartes Urteil gefällt: Täglich soll das Land ein Zwangsgeld in Höhe von einer Million Euro zahlen. 👓 Vollständige Meldung