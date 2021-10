DFB-Pokal: Leverkusen gegen Karlsruhe raus - Union zittert sich weiter Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals überraschend ausgeschieden. Der Fußball-Bundesligist scheiterte am Mittwoch am...

t-online.de vor 3 Stunden - Sport