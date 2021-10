28.10.2021 ( vor 6 Stunden )



China verweist Berichte über einen Test einer Hyperschall-Rakete ins Reich der Phantasie. Zugleich wendet es den Vorwurf der Hochrüstung gegen die USA. Was also ist dran an der Sorge vor einer bedrohlichen Technologie? Von Steffen Wurzel.