Steht in fast jedem Tacho: Was bedeutet eigentlich ODO? Der ein oder andere Autofahrer wird es vermutlich schon einmal bemerkt haben: Die dreistellige Abkürzung "ODO", die in jedem Tacho zu finden ist. Was das...

CHIP Online vor 1 Woche - Computer





Corona-Pandemie: Kein Lockdown mehr: Das plant die Ampel zum Infektionsschutz Die Ampel-Koalitionäre überarbeiten das Infektionsschutzgesetz. Was das für Sozialhilfeempfänger, Schulen und die Wirtschaft bedeutet.

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Politik