Helge Schade Verkehr: Umweltbundesamt empfiehlt höhere Benzinpreise und Aus für Pendlerpauschale https://t.co/l2sQaczr3i Mir ste… https://t.co/i7WI37VXd2 vor 1 Minute Ilgrande RT @sixtus: #FridaysForFuture will höhere Spritpreise, eine Abschaffung der Pendlerpauschale, der massive Ausbau von Bussen und Bahnen, ein… vor 9 Minuten swissbusiness Klimadebatte: Umweltbundesamt empfiehlt höhere Spritpreise und Aus für Pendlerpauschale https://t.co/cJ6iHbTd6D vor 19 Minuten Heinrich Deinzer RT @npdde: Die gleichen Parteien, die nun an der Preisschraube drehen, sind für die Ausdünnung des öffentlichen Nahverkehrs verantwortlich!… vor 20 Minuten Marianne Darbi RT @sixtus: #FridaysForFuture will höhere Spritpreise, eine Abschaffung der Pendlerpauschale, der massive Ausbau von Bussen und Bahnen, ein… vor 29 Minuten Franke Verkehr: Umweltbundesamt empfiehlt höhere Benzinpreise und Aus für Pendlerpauschale https://t.co/K3dyAnERPg Wue ge… https://t.co/P6fN38zwj2 vor 30 Minuten