GermanAirborne RT @Hartes_Geld: Araber sticht mehrere Menschen im Zug ab! Das obligate Psycho-Attest liegt bereits vor, sodass ein Terror-Hintergrund sofo… vor 45 Sekunden Mila RT @faznet: In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, w… vor 2 Minuten Wutlatte RT @Hartes_Geld: Araber sticht mehrere Menschen im Zug ab! Das obligate Psycho-Attest liegt bereits vor, sodass ein Terror-Hintergrund sofo… vor 4 Minuten Max Fisher RT @ARadlerPohlDr: … bestimmt ein Psychisch gestörter Eingereister … Wetten?!? https://t.co/KcwTy5YO6w vor 5 Minuten Cornelia Noack RT @Hartes_Geld: Araber sticht mehrere Menschen im Zug ab! Das obligate Psycho-Attest liegt bereits vor, sodass ein Terror-Hintergrund sofo… vor 5 Minuten Franz-Xaver Beringar RT @PaulSch72969276: #dpa verschweigt wieder die arabische Herkunft Bayern: Mehrere Verletzte nach #Messerattacke in #ICE zwischen Regensbu… vor 5 Minuten