Nach angestellten Lehrern und Erziehern sind am Mittwoch der nächsten Woche (17.11.) Angestellte in den Berliner Bürger- und Ordnungsämtern und bei der...

Berlin (dpa) - Unter ungeklärten Umständen ist in Berlin ein russischer Diplomat am Botschaftsgebäude mitten in Berlin ums Leben gekommen. Wachleute der...