07.11.2021 ( vor 4 Stunden )

Lagerfeuer-TV: Die „ Wetten dass “-Jubiläumssendung wurde für das ZDF zu einem Riesenerfolg. Moderator Thomas Gottschalk knüpfte mit der Quote an seine großen Zeiten Anfang der 2000er-Jahre an. Auch die jüngeren Zuschauer schalteten ein.