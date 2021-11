In Mittelsachsen ist es auf der Autobahn 14 zu einem Unfall mit vielen Verletzten gekommen, zwei davon schwer. Zwei Kleinlaster waren zusammengekracht. Bei einem...

Bei einem Konzert in Uppsala (SWE) stürzte eine Person aus dem siebten Stock auf zwei Konzertbesucher und starb. Einer der getroffenen Konzertbesucher wurde...

Zwei Polizisten und ein Autofahrer sind am Abend bei einem Unfall auf der Autobahn 23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) schwer verletzt worden. Nach Angaben der...

Bei einem Anschlag auf ein Militärkrankenhaus werden mindestens 19 Menschen getötet. Es gibt Dutzende Verletzte. Die Versorgung von Patienten ist in dem Land...

Zugunglück in England: Zwei Bahnen sind kollidiert. Die Lage ist unübersichtlich. Berichten zufolge sollen rund 12 Personen verletzt worden sein. Im Süden...

SUV-Unfall in Brandenburg: Auto fährt in Familie – zwei Tote, zwei Verletzte In Brandenburg ist ein Autofahrer in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Dabei wurde eine Frau tödlich verletzt. Auch der Unfallverursacher ist nun in Folge...

