Das chinesische Militär hat offenbar Nachbildungen von US-Flugzeugträgern und Kriegsschiffen für Zielübungen in der Wüste gebaut. Satellitenaufnahmen zeigen die Attrappen in der Taklamakan-Wüste in der Region Xinjiang.