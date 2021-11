An der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Situation zu. Polens Regierung warnt, eine große Zahl von Menschen könnte versuchen, die Grenze zu...

Belarus will noch mehr Migranten einfliegen Im Streit mit der EU will das Land die Lage offenbar weiter eskalieren lassen. Mit mehr Flügen will man weitere Flüchtlinge aus dem Nahen Osten in die EU...

t-online.de vor 23 Stunden - Deutschland