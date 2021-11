Corona: Das kann die FDP nicht ernsthaft wollen

08.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Mit der Verteidigung der Freiheit lässt sich so viel begründen: ein Nein zum Tempolimit oder zu Steuererhöhungen oder eben zu einer Mit der Verteidigung der Freiheit lässt sich so viel begründen: ein Nein zum Tempolimit oder zu Steuererhöhungen oder eben zu einer Impfpflicht . Tatsächlich aber ist diese Haltung nur einfältig - und in einer Pandemie gefährlich. 👓 Vollständige Meldung