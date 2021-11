08.11.2021 ( vor 52 Minuten )



Viele seien nicht "nicht so ehrgeizig wie sie sein sollten" - Ex-US-Präsident Obama hat beim Klimagipfel in Glasgow von einem Versagen der meisten Länder gesprochen. Die Jugend ermutigte er, weiter Druck auf Regierungen machen.