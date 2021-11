09.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Anzahl der Corona-Infektionen und Krankenhaus-Einweisungen steigt europaweit wieder an. Viele Länder stecken mitten in ihrer vierten Welle - es gibt aber auch Erfolgsbeispiele. Wo läuft es gut in der EU - und warum? 👓 Vollständige Meldung