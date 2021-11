Pandemie: Erster Tag der 2G-Regelung in Sachsen In Sachsen dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene am öffentlichen Leben teilnehmen. Nach Einführung der 2-G-Regel bildeten sich Schlangen vor den Impfzentren.

ZEIT Online vor 3 Tagen - Top





Corona Newsblog | Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen für allgemeine 2G-Regel Die Mehrheit der Deutschen hat sich in einer Umfrage für eine allgemeine 2G-Regel ausgesprochen. Damit hätten nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt zu...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt