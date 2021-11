SPIEGEL 24 Stunden Polen-Andorra in der WM-Qualifikation: Ellbogenschlag nach zehn Sekunden – Rot https://t.co/qKSP75iMfE https://t.co/A13IMCfR8F vor 30 Minuten SPIEGEL Top Kurzer Arbeitstag für Andorras Ricard Fernández: Nach zehn Sekunden traf er seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen im… https://t.co/MaG2oAjLJD vor 30 Minuten Gnutiez https://t.co/wGaPAOseAl spiegelonline hat eine Headline geändert. Polen-Andorra in der WM-Qualifikation: Ellbogen… https://t.co/Z4NMvMYqq6 vor 39 Minuten egghat ¯\_(ツ)_/¯ Platzverweis für Andorra in der WM-Qualifikation: Ellbogenschlag nach zehn Sekunden – Rot https://t.co/jZnqyPxD7m https://t.co/Qvp3eciNrq vor 53 Minuten SPIEGEL Ticker Platzverweis für Andorra in der WM-Qualifikation: Ellbogenschlag nach zehn Sekunden – Rot https://t.co/imZDH1brqy vor 1 Stunde