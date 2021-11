14.11.2021 ( vor 1 Stunde )

In Österreich wird ab Montag ein landesweiter Lockdown für nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen gelten. Eine entsprechende Vereinbarung erzielten Spitzenvertreter der Regierung in Wien und der Bundesländer in einer Videokonferenz, wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg mitteilte.