Die Zuckersteuer kommt - Kein Süßkram mehr! So steuern Baerbock und Habeck demnächst unsere Ernährung Die neue Koalition will eine Zuckersteuer einführen. Dabei hatte die FDP Steuerhöhungen rigoros abgelehnt. Jetzt gibt sie sich geschlagen. Doch was bezwecken...

Focus Online vor 2 Stunden - Politik