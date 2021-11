EagleView RT @marcfriedrich7: Lassen Sie uns beginnen mit den Geheimverträgen und Haftung. Steinmeier richtet sich an Impfskeptiker: »Was muss eige… vor 12 Sekunden Regi #FreeAssangeNOW RT @marcfriedrich7: Lassen Sie uns beginnen mit den Geheimverträgen und Haftung. Steinmeier richtet sich an Impfskeptiker: »Was muss eige… vor 1 Minute G-Chr.Heintges🇪🇺SystemChangeMakesClimateChange🦊 Steinmeier richtet sich an Impfskeptiker: »Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?«… https://t.co/a0QGGbc1iu vor 3 Minuten Jeff Pesos CEO of what? ™ erst müsst ihr schwachmaten euch verpissen…🤡 https://t.co/evSn6ocIsr vor 6 Minuten 🔴Silvia RT @derspiegel: »Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?«: Die vierte Welle ist da, die große Mehrheit auf deutschen Inte… vor 8 Minuten 🌍 Marcus Rohrmoser 😷 Corona: Frank-Walter Steinmeier ruft Unentschlossene zur Corona-Impfung auf - DER SPIEGEL https://t.co/8gPUdLK76I… https://t.co/BXL57VdMqu vor 8 Minuten